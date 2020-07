L’elisoccorso in Liguria passa ai privati. Drago del 115 in volo solo nei weekend

Liguria. Nei prossimi giorni entrerà in funzione il servizio di elisoccorso affidato ai privati con base l’aeroporto di Villanova d’Albenga, mentre i vigili del fuoco e l’elicottero “Drago” opereranno solo nei fine settimana, nei giorni festivi e prefestivi per via di una convenzione provvisoria con scadenza a dicembre del prossimo anno.

Nella giornata di oggi, sabato 11 luglio, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti presenzierà all’inaugurazione del nuovo servizio svolto dalla compagnia Airgreen.