Ventimiglia. Continuano i lavori realizzati dall’amministrazione comunale per rendere Ventimiglia più bella e sicura. Oltre agli interventi di pulizia, sono stati installati nuovi cestini getta carta sul lungomare. Ripristinati anche tratti di asfalto e marciapiedi in vicolo alla Marina e via Bolzano.

Per evitare incidenti, inoltre, sono stati installati segnalatori luminosi nelle rotatorie.