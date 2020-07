Lavori di messa in sicurezza del ‘Morel’, i ringraziamenti di Nicola Veneziano del Ventimiglia Calcio

Ventimiglia. Nicola Veneziano, direttore sportivo del Ventimiglia Calcio, ringrazia per i lavori di messa in sicurezza del campo ‘Morel’ da parte dell’amministrazione comunale.

«Ringraziamo il sindaco Scullino e Forza Italia per la sensibilità dimostrata in questa circostanza. Ora ci auguriamo che i lavori possano proseguire ricostruendo la tribuna del sintetico ma anche la sede della società, vero cuore dell’impianto per tutta la grande famiglia granata» – dichiara.