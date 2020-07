Lavoratori mense e pulizie, Gruppo Pd: «Accordo siglato attua impegni presi in Consiglio a seguito di nostro ordine del giorno»

Genova. «Esprimiamo soddisfazione per l’accordo siglato tra Regione Liguria e sindacati a sostegno dei lavoratori delle mense e delle pulizie, rimasti senza reddito a causa dell’emergenza Covid. Sono stati decisivi, per il raggiungimento di questo risultato, sia la mobilitazione dei lavoratori, che alcune settimane fa abbiamo incontrato in Consiglio regionale, sia l’ordine del giorno proposto in quell’occasione dal Partito Democratico insieme a Linea Condivisa e approvato all’unanimità dall’aula, che chiedeva di utilizzare i fondi Fse per le politiche attive del lavoro e per individuare un’indennità di partecipazione ai corsi di formazione.

Parliamo di lavoratori che sono privi di ammortizzatori sociali in questi mesi estivi e che non sanno cosa accadrà a settembre, con la ripartenza dell’anno scolastico. Naturalmente faremo la nostra parte anche con il Governo, affinché ci possa essere una continuità degli ammortizzatori sociali nei prossimi mesi. Chiediamo in particolare una prosecuzione del Fis (Fondo d’integrazione salariale) per coprire i lavoratori fino alla fine dell’anno, anche utilizzando le risorse messe a disposizione dell’Europa attraverso il programma Sure» – afferma il Gruppo Pd in Regione Liguria.