Vallebona. Tante api colorate e addobbate, realizzate con creatività e fiori, animano le vie del paese. Ha preso il via il tradizionale appuntamento estivo “Ape in fiore” che quest’anno durerà però tutta l’estate.

Molte persone, in totale sicurezza, hanno già visitato il borgo dell’estremo ponente ligure per vedere e fotografare l’esposizione di api, allestite nei caruggi del paese, seguendo il motto dell’edizione 2020 ‘caminai cianin’.

di 38 Galleria fotografica Ape in fiore a Vallebona









Foto 5 di 5









«Le api addobbate con installazioni artistiche e creative, materiale di riciclo, decorazioni originali e personali, possono essere ammirate di giorno e di notte in tutta tranquillità a salvaguardia della nostra salute – dice il sindaco Roberta Guglielmi – Una mappa all’ingresso del paese mostra il percorso per scoprirle una ad una».

Affiatati volontari hanno posizionato ‘le storiche tre ruote’ (Apensilina, ape orto, ape cinema, ape scacciapensieri e molte altre) dedicate ai prodotti del territorio, alla musica, alla cultura e al senso di comunità nelle piazze, nei caruggi e in alcuni angoli caratteristici ed inconsueti del borgo medievale.

«Vi è per esempio l’ “Ape Happy”, realizzata dalla fantasiosa e solare Elisa Correddu, per bambini grandi e piccini, ma sopratutto per il bambino che è dentro ad ognuno di noi. Un angolo dove giocare, ridere e sognare. Troverete un quaderno dove scrivere e disegnare e una tenda sensoriale colorata dove tuffarvi dentro – spiega il primo cittadino – Realizzata sul mitico ‘ercolino’, vi è L’ “Ape raccolta” di Sandra e Nunzia: un omaggio alle tradizioni della raccolta, al Presidio Slow food dell’acqua di fior arancio amaro, ai profumi e ai frutti preziosi del nostro territorio, oppure vi è L’ “Apersonale“, realizzata da Marla, Fabrizia e Maura o, più semplicemente, “Le Caranchine”, dove ognuno può lasciare una foto».

La manifestazione in “Limited Edition” prevede anche altri eventi: presentazioni di libri, mini concerti, jam sessions ed esperienze fotografiche.