Sanremo. La Nlp Sanremo chiude questa particolare stagione agonistica con un mese di allenamenti effettuati a Villa Citera in totale adempimento della normativa in materia delle normative di sicurezza covid 19 e protocollo Fipav.

Soddisfatti il presidente Cesare Fagnani, i dirigenti e gli allenatori Michela Valenzise, Sergio Bruno, Michele Minaglia per la forte partecipazione dei numerosi tesserati Nlp agli allenamenti nonostante non ci fossero partite di campionato in programma, dimostrando così la passione e l’attaccamento alla maglia.

La società Nlp ringrazia la ditta Infinity Biotech Riviera per l’eccellente lavoro di sanificazione degli spazi che ha permesso di svolgere gli allenamenti in totale sicurezza. Il presidente, i dirigenti e gli allenatori sono già rivolti alla programma del nuovo anno agonistico 2020/21 che vede la partecipazione ai vari campionati giovanili e regionali con la serie C femminile. A tale riguardo è previsto per la fine di agosto il ritiro collegiale.