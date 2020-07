La Compagnia Stabile Città di Sanremo porta in scena a Riva Ligure la commedia “Ina man de giancu”

Riva Ligure. Sabato 25 luglio alle 21, la Compagnia Stabile Città di Sanremo sarà in scena a Riva Ligure con la commedia “Ina man de giancu”, evento inserito nel calendario estivo del Comune.

L’ingresso è libero e gratuito. Non è richiesta prenotazione, il personale del Comune provvederà allo smistamento del pubblico come da normativa vigente per il protocollo Covid.

Un ambiente inusitato, la canonica, è di sfondo alla nuova commedia della Compagnia Stabile Città di Sanremo, che completa la trilogia dedicata ai “Prèvi” sanremaschi. Dopo: “U prève american”, e “U prevostu da Scarpéta”, ecco ora “Ina man de giancu”, che ci porta nella vita di una parrocchia negli anni Sessanta, con i suoi problemi, le sue contraddizioni e rivalità tra parrocchiani.

Per accogliere il nuovo parroco della chiesa del borgo è necessaria l’imbiancatura dei muri della canonica. Zerman l’imbianchino si troverà in situazioni a dir poco imbarazzanti, per aver indossato per scherzo la tonaca da prete! Vicende consuete di rivalità tra i gestori della vita parrocchiale, esempi di scarso altruismo, prepotenze e vessazioni condurranno il “parroco” a diventare, con successo, moralizzatore della vita sociale, fino alla geniale trovata per uscire di scena e dalla tonaca, soddisfatto di aver passato “una mano di bianco” sulle debolezze umane.

Personaggi ed interpreti:

Zerman Poggi – Sandro Donzella

Luré Arnaldi – Carlo Olivari

Brigida (la perpetua) – Irene Mattioli

Liseta Lupi – Silvia Mandracci

Presidente consiglio parrocchiale – Antonio Bianchi

Segretario dell’oratorio – Mario Saccoccia

Direttore del Cinema parrocchiale – Luigi Laura

Suor Sira – Marisa Civenti

Adele Palmizio Di Toccasperone – Anna Blangetti

Impresario Furio Camillo Seccatore – Carlo Busnelli

Tecnico luci e audio: Sergio Giovannini

Scenotecnici: Alfredo Censasorte – Giacomo Mannisi

Scenografia e costumi: Anna Blangetti

Regia di Anna Blangetti