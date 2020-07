Imperia. La campagna elettorale del candidato del centrosinistra Ferruccio Sansa nell’Imperiese parte dalla Fiera del Libro: la manifestazione culturale che ha preso il via oggi nel centro di Porto Maurizio, a Imperia. «Qua abbiamo delle potenzialità enormi tra Imperia e Sanremo e tutto il ponente ligure, potenzialità che non sono state sfruttate bene – ha detto Sansa -. Quanti di noi sanno che a Taggia ci sono delle opere del Parmigianino? Abbiamo dei tesori, ma in questi anni hanno pensato solo a ombrellini e tappeti rossi. Pensare che il turismo possa essere solo bagni e spiaggia è una cosa che ci fa perdere soldi e presenze. Mentre se facciamo in modo che il turismo vada in ogni frazione di questa zona è un arricchimento per tutti».

Questa sera Sansa sarà ospite della direzione provinciale del Partito Democratico, dopo che alcuni esponenti locali hanno criticato la sua nomina a candidato presidente. «Spero che lo strappo sia ricucito – commenta Sansa – Le questioni di schieramento, le beghe di partito non mi interessano. Noi vinciamo non se si divide il centrodestra ma se siamo bravi e facciamo una proposta seria. Noi vogliamo una Liguria completamente nuova che cominci il 21 di settembre. Qui non è in gioco Sansa contro Toti, ma sono in gioco due Ligurie diverse: chi vota deve sapere questo».