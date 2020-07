L'incontro

La Camera Penale Imperia-Sanremo ricorda l’avvocato Roberto Moroni

«Vuole essere anche l'occasione per tentare di lasciare alle spalle la crisi pandemica che ci ha colpito e per auspicare che si torni a lavorare a pieno regime, magari provando a seguire le orme dei colleghi più grandi, come quelle lasciateci da Moroni»