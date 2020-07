La bordigotta Ambra Scali si è laureata in Scenografia Teatrale con 110 e lode

Bordighera. La bordigotta Ambra Scali si è laureata oggi in Scenografia Teatrale all’Accademia Albertina di Belle Arti a Torino con 110 e lode.

Ambra ha conseguito il diploma di ”Maestra d’arte e Decoratrice” alla scuola media superiore dell’istituto Statale d’Arte d’Imperia nel 2012-2013, ha poi protratto gli studi in ”Pittura” all’Accademia di Belle Arti di Sanremo conseguendo la Laurea nel 2014-2017. Ha ottenuto gli attestati ai corsi di ”Ceramica” e ”2De3D” a l’école supérieure Pavillon Bosio di Montecarlo nel 2016-2017.

Nel 2017 si è iscritta all’Accademia Albertina di Torino per la specialistica in scenografia teatrale e ha conseguito nel contempo il certificato di lingua francese all’Accademia Domani nel 2019-2020 e il certificato di 3D Blender all’Accademia Domani nel 2020. Oggi ha raggiunto un altro obiettivo: la laurea specialistica in scenografia teatrale.

Alla neo dottoressa vanno le congratulazioni di familiari, parenti e amici che gli augurano una carriera ricca di successi e soddisfazioni.