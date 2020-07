Per la lotta contro il Covid-19 noi di Biotech Riviera continuiamo a credere nel metodo biologico: il perossido di idrogeno funziona contro il coronavirus ed è sicuro per le persone.

Il nuovo atomizzatore D. Pure corrisponde alle nostre esigenza tecniche, ha una performance migliore, non lascia tracce di condensa sulle superfici. Con questo sistema siamo sicuri di sanificare senza danneggiare gli ambienti, le attrezzature elettroniche e gli arredi in materiali pregiati o di tessuto.

Il protocollo di sanificazione D. Pure è stato pianificato dai nostri tecnici ambientali in biosicurezza per rispondere alle direttive ministeriali per la lotta contro il Covid-19.

Al termine di ogni disinfezione i nostri tecnici ambientali rilasciano una “Relazione di intervento” che certifica la corretta sanificazione degli ambienti, con fotografie e rilevamenti dei marcher.

Dal 2018 operiamo nel settore della sanificazione, l’emergenza coronavirus ci ha trovati preparati e pronti a rispondere alle richieste di aiuto. A coronamento del lavoro di qualità svolto, Biotech Riviera ha ricevuto l’incarico per il progetto di sanificazione dello Stadio Ferraris di Genova.

I nostri tecnici hanno fatto uno scrupoloso studio delle normative redatte dalla F.I.G.C per la sicurezza, la pianificazione, l’organizzazione e la gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse” finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid-19.

Per la sanificazione delle 12 partite di calcio della serie A stiamo applicando il protocollo di sanificazione con perossido di idrogeno D. Pure. Prima di ogni partita compartimentiamo gli ambienti riservati alle squadre, al loro staff e la sky box del presidente, per ottemperare ai severi protocolli. Utilizziamo anche dei sigilli adesivi per offrire la massima sicurezza e vigilanza.

Le squadre Genoa e Sampdoria possono giocare in totale sicurezza. La direzione dello stadio con la nostra Relazione di intervento ha potuto certificare la corretta sanificazione alla squadra ospite, alla procura federale ai giudici di gara compresa la sala var, e a tutto il personale che lavora nello stadio genovese.

Per l’occasione abbiamo pensato di dedicare un atomizzatore allo Stadio Ferraris customizzando il design della macchina con grafiche dedicate al mondo del calcio.

Visitate il nostro sito www.biotechriviera.com, troverete molte informazioni interessanti sui servizi che proponiamo.