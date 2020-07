Istituito il marchio “Bottega ligure”, Benveduti: «Riconoscimento alla passione e al sacrificio di commercio sano»

Genova. «Con grande soddisfazione il consiglio regionale ha approvato ad unanimità il nostro emendamento che prevede il rilascio del marchio “Bottega ligure”. Non solo un riconoscimento alla passione e al sacrificio di decenni di lavoro, ma anche un punto di partenza per estrarre ancora più valore da questa dedizione, con progetti di supporto e valorizzazione promozionale del territorio turistico, che veda sempre di più la qualità come fattore distintivo di un commercio sano che costituisce ancora oggi un’importante ossatura delle nostre comunità territoriali». Così commenta l’assessore allo Sviluppo economico e al Commercio di Regione Liguria Andrea Benveduti a seguito dell’approvazione in Consiglio regionale del disegno di legge 297.

«Analogamente a quanto fatto per il mondo degli artigiani – continua Benveduti -, questo vuol essere un primo passo verso un lavoro ancora più stretto tra amministrazione regionale e mondo del commercio, soprattutto in un momento di particolare di difficoltà dovuto alla crisi del Covid-19 e in una situazione oggettivamente già di domanda depressa e di difficoltà diffusa; senza trascurare un possibile connubio tra antico e moderno, con un saggio e sostenibile utilizzo degli strumenti dell’intelligenza artificiale».