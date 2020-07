Iren Smart Solutions: la società specializzata in efficientamento energetico del Gruppo Iren

Dalla pluriennale esperienza del Gruppo Iren nasce Iren Smart Solutions, società che opera nel settore dell’efficientamento energetico legato alla riqualificazione di edifici sia privati che pubblici.

Iren Smart Solutions propone soluzioni tecnologiche e contrattuali innovative che mirano a massimizzare i vantaggi del cliente in modo trasparente e semplificato. Tra i focus delle sue attività figurano la progettazione e la realizzazioni di interventi di riqualificazione degli edifici con lo scopo di ridurne i costi energetici e migliorarne il comfort abitativo.

Ma in che modo vengono raggiunti questi obiettivi? Le soluzioni sono molteplici e la maggior parte rientra nel raggio di azione del nuovo Decreto Rilancio che prevede una logica di interventi con aliquota 110% e compensazione in cinque anni di una serie di interventi che, se abbinati, ne condividono l’aliquota.

Gli interventi condominiali che Iren Smart Solutions può realizzare e che beneficiano del Superbonus 110% vanno dall’installazione di caldaie a condensazione classe A all’installazione di pompe di calore ad alta efficienza, dagli apparecchi ibridi ai micro-cogeneratori e agli interventi sulle parti comuni del codominio.

Sono numerosi anche gli interventi che la società del Gruppo Iren può realizzare e che , se collegati, possono usufruire del bonus come la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati a produzione ACD, l’installazione di collettori solari per produzione di acqua calda, di generatori di calore a biomassa, di schermatura solare e dispositivi multimediali per il controllo a distanza di impianti di riscaldamento e climatizzazione, la sostituzione di finestre comprensive di infissi e la coibentazione delle strutture opache.

L’offerta di Iren Smart Solutions comprende svariati vantaggi per i clienti che possono beneficiare della comodità di una proposta chiavi in mano, della valorizzazione economica immediata del credito di imposta con sconto in fattura e un servizio affidabile e di alta qualità.