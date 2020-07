Internet e smartphone: scopri le migliori offerte mobile del momento da attivare direttamente online

Navigare su Facebook e Instagram, guardare video su Youtube, fare acquisti online, pianificare un viaggio, sapere che tempo farà domani: oggi avere uno smartphone collegato a Internet è diventato fondamentale e imprescindibile sia per quanto riguarda i rapporti sociali con amici e parenti, ma anche per quanto riguarda il proprio lavoro e il proprio tempo libero.

Nelle difficili settimane di lockdown causate dall’emergenza sanitaria da Covid-19, gli smartphone connessi alla rete hanno rappresentato una vera e propria ancora di salvezza: grazie a questi strumenti abbiamo potuto tenerci in contatto con le persone che amiamo pur essendo da loro fisicamente lontani, ma in molti casi anche portare avanti un’attività lavorativa e, perché no, viaggiare con la fantasia guardando post divertenti e immagini di località da sogno.

Per navigare su Internet è però necessario avere una buona connessione, che ci permetta di disporre di un giusto numero di GB e che sia veloce. Sul mercato sono presenti numerose offerte mobile di qualità per navigare in rete con il proprio telefonino, ecco di seguito le più convenienti dell’estate 2020.

FASTWEB

L’offerta telefonia mobile di Fastweb mette a disposizione 50 GB di traffico dati e minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e verso oltre 60 destinazioni internazionali a 8,95 euro al mese con sim e spedizione gratis. Si tratta di un’offerta conveniente, che è possibile attivare direttamente online velocemente e comodamente, gestendola in modo semplice e in totale autonomia, contando sempre sul supporto della nuova assistenza clienti, inclusa nel prezzo. L’offerta può essere disattivata in qualsiasi momento, senza vincoli di durata, senza costi nascosti o sorpresa in fattura.

TIM

Questa estate Tim ha lanciato la promozione Tim Special x Te che offre minuti illimitati per tutte le chiamate nazionali, sms illimitati e 50 GB a 9,99 euro. La promozione è valida solo per i nuovi clienti che provengono da Iliad e dagli altri operatori online a eccezione di Kena Mobile.

Le altre offerte disponibili sono:

– Tim Supreme New: minuti illimitati verso tutti e 50 GB per navigare su internet a 5,99 euro al mese. La promozione si rivolge ai nuovi clienti che provengono da Iliad e da alcuni operatori online.

– Tim Steel Pro: minuti illimitati verso tutti e 50 GB per navigare su internet a 7,99 euro al mese.

– TIM Online: 1000 minuti di chiamate verso tutti e 3 GB a 14,99 euro. Può essere sottoscritta dai nuovi clienti che provengono da Vodafone e WindTre.

– TIM Mercury 50 GB: minuti illimitati verso tutti e 50 GB per navigare su internet a 7 euro al mese.

WIND

Ecco una panoramica delle principali offerte WindTre:

– Go 50 Top+: chiamate senza limiti verso tutti i numeri di telefonia fissa e mobile, 200 sms e 60 GB a 5,99 euro.

– Go 100 Top + Easy Pay: chiamate senza limiti verso tutti i numeri di telefonia fissa e mobile, 200 sms e 100 GB a 5,99 euro. La differenza rispetto alla precede è dovuta a un vincolo contrattuale: per la portabilità in uscita entro 24 mesi è richiesta una penale da 49,99 euro.

Le altre offerte disponibili sono:

– Go 50 Fire: minuti illimitati, 200 sms e 50 GB a 6,99 euro al mese. Può essere arrivata dai nuovi clienti Iliad, Kena ed Ho Mobile.

– Go 100 Fire Easy Pay: minuti illimitati, 200 sms e 100 GB a 6,99 euro al mese. Può essere attivata dai clienti Iliad, Kena ed Ho Mobile.

– Go 50 Special: minuti illimitati, 200 sms e 50 GB di internet a 9,99 euro al mese. Può essere attivata solo dai clienti LycaMobile.

– Go 100 Special Easy Play: è uguale a Go Special, ma i GB sono 100.

VODAFONE

Tante sono le offerte mobile di Vodafone. Eccole di seguito:

–Vodafone Special Minuti 10 Giga: minuti illimitati e 10 GB a 15 euro al mese. Può essere attivata da chi acquista un nuovo numero di telefono.

– Vodafone Special Minuti 20 Giga: riservata ai nuovi clienti Under 25 che effettuano la portabilità o che attivano un nuovo numero, include minuti illimitati verso tutti e 20 GB di traffico in 4G a 9,99 euro

– Vodafone Special Minuti 50 Giga: minuti illimitati verso tutti e 50 GB a 9,90 euro al mese. Può essere attivata dai nuovi clienti che provengono da Kena, Luca e BT Enia Mobile.

– Vodafone Special Unlimited Edition: minuti illimitati verso tutti e 50 GB a 7 euro al mese. Può essere attivata soltanto dai clienti che provengono da determinati operatori.

– Vodafone Special Unlimited Limited Edition: minuti illimitati, sms illimitati e 50 GB a 6.99 euro al mese. Può essere attivata dai nuovi clienti che provengono da CoopVoce e Tiscali.