In provincia di Imperia proseguono campagna tesseramento 2020 di Lega e raccolta firme per dire no all’isolamento di Liguria

Imperia. Prosegue anche questo fine settimana la ‘campagna tesseramento 2020’ della Lega in provincia di Imperia. Continuerà, inoltre, la raccolta firme per chiedere che venga posta la parola fine all’isolamento infrastrutturale in atto in Liguria.

Tra le proposte oggetto della petizione:

⁃ Gronda subito, raddoppio ferroviario sulla linea Genova-Ventimiglia, completamento entro i tempi del terzo valico, risoluzione del traffico in autostrada con completamento dei cantieri.

Di seguito le postazione dei gazebo previsti per questo sabato:

• Imperia: Calata Cuneo lato Ovest, 8,30-12,30;

• Sanremo: Corso Matuzia (davanti al supermercato Coop) 9-13 e Corso Matteotti (itinerante) 17-19;

• Bordighera: Via Vittorio Emanuele (fronte Parkhotel), 9-12;

• Ventimiglia: Via della Repubblica (angolo via Roma) 9-13;

• Vallecrosia (lunedì 20/07): solettone nord (angolo Via Col. Aprosio) 8,15-13.

Agli appuntamenti saranno presenti l’On. Flavio Di Muro, Commissario provinciale, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana e la vicepresidente di Regione Liguria Sonia Viale.