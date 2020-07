Bordighera. In 200 hanno preso parte alla terza edizione della Beodo Urban Trail organizzata dall’associazione culturale BordiEventi e da A Pria Presiuza: si tratta della seconda marcia non competitiva in Italia ad aver luogo dopo il lockdown. Una camminata all’aria aperta, in uno dei percorsi più belli di Bordighera, che si snoda tra l’antico sentiero del Beodo e la vicina località di Montenero, tra mare e collina e vedute mozzafiato.

Tante le persone accorse anche da altri paesi per partecipare alla marcia: tra gli iscritti, infatti, anche francesi e svedesi.

A ogni partecipante, rigorosamente con mascherina sul volto, è stata misurata la temperatura prima dell’iscrizione. Per evitare assembramenti, anche la partenza è avvenuta a scaglioni.