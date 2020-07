In bici da Limone a Sanremo lungo la Via del Sale, il 29 agosto c’è la Transalp. Arrivo a Villa Nobel

Sanremo. Sabato 29 agosto torna la Transalp Experience. 95 chilometri sul crinale tra Piemonte e Liguria dove ciclisti provenienti da tutta italiana e dalle vicine regione europee attraverseranno i territori mozzafiato che si aprono lungo l’antica Via del Sale.

Come di consueto, si partirà dalle montagne di Limone per giungere dopo circa otto ore di pedalata sulla costa di Sanremo. Quest’anno l’arrivo è stato fissato a Villa Nobel.

Nel rispetto della normativa sanitaria adottata dal nostro Paese e per garantire la sicurezza di tutti, i partecipanti saranno divisi in gruppi omogenei di dieci. Ogni gruppo sarà accompagnato da un’istruttore di mtb.

Le iscrizioni si aprono questo sabato. Due le categorie in programma: mountain bike classica o e-bike.

La Transalp è stata ideata dalle reti di imprese Sanremo On e Limone On nel 2016 per promuovere percorsi cicloturistici tra mare e montagna. Nel corso delle edizioni l’appuntamento si è arricchito diventando sempre più atteso sia da professionisti che amatori.

(Foto pagina Facebook: Transalp La Via del Sale Mtb Limone-Sanremo)