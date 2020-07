Imperia, viaggi con l’auto blu: Procura chiede archiviazione per Scajola e autista

Imperia. La Procura di Imperia ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta nei confronti del sindaco di Imperia Claudio Scajola e del suo autista Gianfranco Vece, che erano finiti nel mirino della Guardia di Finanza per i viaggi sull’auto blu e accusati di peculato d’uso.

L’inchiesta, scattata nel luglio del 2019, mirava a ricostruire i viaggi di Scajola in direzione degli aeroporti di Genova e Torino a bordo dell’auto di servizio del Comune in occasione di trasferimenti a Reggio Calabria per assistere alle udienze del processo Breakfast.

Durante il suo interrogatorio, il sindaco ha giustificato ogni spostamento, per il quale ha prodotto anche prove documentali, citando tra i testimoni anche alcuni parlamentari incontrati a Roma in occasione di viaggi istituzionali. A convincere gli inquirenti, anche il fatto che Scajola non abbia chiesto il rimborso per tutti i viaggi ma solo per alcuni.