Imperia. Una sorta di geyser alto almeno 5 metri si è formato stamattina, verso le 10.30, in via Colombera nei pressi di via Airenti.

A causarlo è stata la rottura di un tubo dell’acquedotto. La zona è rimasta temporaneamente senza acqua. Sul posto, per riparare il danno, stanno operando tecnici ed operai dell’Amat.