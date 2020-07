Imperia, troppo assembramento: blitz della questura al Luna Park di calata Anselmi

Imperia. Blitz degli agenti della questura di Imperia ieri sera al Luna Park di calata Anselmi a Porto Maurizio: segnalati, infatti, troppi assembramenti nelle vicinanze delle attrazioni e persone senza mascherina.

Sono stati controllati alcuni giochi in particolare quelli che prevedono la vicinanza di persone come, per esempio, l’autoscontro.