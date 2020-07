Imperia. Sei Supereroi dei fumetti, Spiderman, Batman, Thor, The Flash, Capitan America e Aquaman “scortati ” dai carabinieri hanno incontrato stasera i ragazzi dell’associazione La Giraffa a Rotelle ma anche tante famiglie con bambini che si trovavano al Parco Urbano nel capoluogo.

La manifestazione era organizzata dall’associazione che si occupa di problemi dei disabili e dal Comando provinciale dell’Arma. I più piccolini, ma anche mamme e tanti adulti ritornati adolescenti per un pomeriggio hanno letteralmente preso d’assalto i loro eroi facendosi fotografare con loro. Pure gli uomini in divisa non si sono sottratti alle tante richieste di foto di rito da parte dei bambini.

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente de “La Giraffa a Rotelle” Michela Aloigi e dal portavoce dei Supereroi Mattia Villardita, alias Spidermen. Nei panni di The Flash il campione imperiese dei 400 metri piani Davide Re. Gli altri, Batman (Gaetano Villardita), Capitan America (Alessio Minuto), Aquaman (Lorenzo Rognone).

Ai Supereroi e ai carabinieri è stata consegnata una targa ricordo.