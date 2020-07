Imperia, si spacciano per operatori di Amat. L’azienda: «I nostri incaricati hanno divisa e tesserino di riconoscimento»

Imperia. «Questa mattina ci hanno segnalato che in città (in particolare in zona Piani) stanno operando persone che si qualificano come operatori “Amat ed Iren” , chiedono informazioni e presentano modulistica da compilare e firmare. Quello che asseriscono è completamente falso» – avvisa Amat.

«Si sottolinea che i nostri incaricati sono muniti di divisa e dotati di un tesserino plastificato di riconoscimento con foto e nominativo.

I cittadini all’occorrenza, possono contattare il numero di telefono 0183 713407 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 17) o il numero 0183-713436 ed allertare, all’occorrenza, le forze dell’ordine» – fa sapere Amat.