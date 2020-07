Imperia. Provvidenziale intervento di un operatore di Amat nella tarda mattinata di oggi: l’addetto ha chiuso la valvola evitando che l’acqua che stava fuoriuscendo da un tubo potesse, a causa della pressione, provocare la formazione di un geyser. E’ avvenuto all’interno del parcheggio di via Littardi, subito dopo il distributore Repsol all’angolo con via generale Rappis, dove erano parcheggiate molte autovetture.

Sono stati alcuni passanti che hanno notato il fiume d’acqua che si era creato in via Littardi direzione ingresso autostradale dell’A10, dove, tra l’altro da poco è stato rifatto il manto d’asfalto, ad avvertire la sede di Amat che ha subito fatto intervenire una squadra.

Per alcune ore l’erogazione dell’acqua nei condomini intorno al parcheggio sarà sospesa per permettere alla ditta di colmare la perdita. Tutta la città in questi giorni è interessata da problemi di perdite dai tubi.