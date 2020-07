Imperia, sì alla fusione per incorporazione tra Riviera Trasporti spa e Riviera Trasporti Linea Srl

Imperia. Sì alla fusione per incorporazione tra la Riviera Trasporti spa e Riviera Trasporti Linea Srl. E’ stata approvata all’unanimità oggi nella prima riunione consiliare “in presenza” dopo l’emergenza-Covid.

Il presidente Domenico Abbo ha commentato: «Si tratta di un’operazione fondamentale nell’azione di risanamento della Rt spa, che comporta un risparmio annuo di costi di personale pari a circa 120 mila euro».

Sempre per quanto riguarda la Rt spa, è stato approvato anche il Piano di Bacino. Sulla pratica sono intervenuti i consiglieri Giorgio Giuffra, sindaco di Riva Ligure, e Claudio Scajola, sindaco di Imperia, che hanno rilevato come il voto positivo sia necessario per proseguire l’iter burocratico della pratica, ma che sia altrettanto necessario elaborare un Piano che sappia interpretare il futuro della mobilità sul territorio provinciale, secondo un lavoro di programmazione.