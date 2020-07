Imperia, prende il via la 19esima edizione del Festival della Cultura Mediterranea

Imperia. Riaperta in Liguria la possibilità di svolgere eventi ecco che la 19° edizione del Festival della Cultura Mediterranea di Imperia ritrova i suoi spazi. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 2020 nel centro storico di Porto Maurizio, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Liguria, Comune di Imperia, Provincia di Imperia e Camera di Commercio delle Riviere e organizzata dal Comitato San Maurizio in collaborazione con Espansione Eventi di Paola Savella, la mostra mercato del libro è inserita nel piano di rilancio del Centro Storico di Porto Maurizio, alla sua diciannovesima edizione si affaccia direttamente sulle vie del Centro storico con la partecipazione case editrici e un’esposizione di migliaia di libri.

Ospiti 2020: Laura Accerboni, Corrado Augias, Lorenzo Beccati, Paolo Becchi, Emiliano Beri, Franco Borgogno, Paolo Calcagno, Giuseppe Civati, Giobbe Covatta e Paola Catella, Alessandro Meluzzi, Antonio Padellaro, Carlo Piano, Federico Rampini, Marzia Taruffi, Andrea Zappia.

LEIT MOTIV della Fiera 2020: Leit Motiv 2020: “Un Mondo di Mare” ma non solo acqua salata

L’Isola della Mediterraneità sarà dedicata all’illustrazione specifica e più approfondita del tema della Fiera e darà voce ai diversi protagonisti di questa realtà. Gli approfondimenti verteranno sull’ambiente marino, l’inquinamento idrico, il percorso delle acque dall’entroterra al mare. Dunque quest’anno, più che mai, il festival avrà un forte legame con la città di Imperia, non una città sul mare ma una città di mare, dove tradizione, cultura, economia e turismo ruotano intorno al suo grande patrimonio marino.

Il mare musa ispiratrice di ogni forma di arte e di bellezza. Libri illustrati per ragazzi e adulti, saggi, romanzi, conferenze faranno da sfondo a giornalisti, scrittori e ricercatori che si alterneranno per raccontare come il mare li abbia ispirati e incuriositi e per farci conoscere meglio i tesori nascosti dei nostri fondali, l’immenso patrimonio marino archeologico, storico e biologico che tutti siamo chiamati a tutelare. Per non dimenticare che, noi dipendiamo dal mare e il mare dipende da noi.

Novità 2020 l’Apericena con l’Autore. Grazie all’adesione dei bar del centro storico di Porto Maurizio (Bar Pepito, Nono Caffè, Punto di Ristoro U Resciò, Breakfast cafè) dalle 18,30 si potrà degustare un aperitivo (costo euro 7,00 obbligatoria la prenotazione) in compagnia degli autori. Il 31 luglio dedicato a Letteratura e Poesia, sabato 1 agosto tema Enogastronomia e Benessere ed ancora domenica con Letteratura per ragazzi.