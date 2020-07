L'avviso

Imperia, Poste Italiane: «Le pensioni del mese di agosto in pagamento da lunedì 27 luglio»

Ritiro possibile da oltre 7.000 Postamat per chi ha scelto l’accredito. Per coloro che devono necessariamente recarsi negli Uffici Postali per il ritiro in contanti sarà effettuata una turnazione in ordine alfabetico. Gli over 75 possono delegare i carabinieri

