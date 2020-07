Imperia piange Dario Levita titolare del Bar Mida alla Marina stroncato da un infarto a 42 anni

Imperia. La città, in particolare la Marina di Porto Maurizio, piangono Dario Levita 42 anni, originario di Pisa, da circa due titolare del Bar Mida. Il noto commerciante è morto nella notte tra sabato e domenica nel letto di casa sua in via Scarincio stroncato da un infarto.

Dario da 15 anni compagno Sara Strescino sorella dell’ex sindaco era padre di un ragazzo di 11 anni, Davide. Lascia un vuoto profondo non solo nella sua nella sua famiglia ma in tutta la comunità imperiese. Alla Marina, dove grazie al suo carattere riservato ma gioviale aveva saputo stringere rapporti umani e professionali intensi i colleghi sgomenti non sanno darsi pace.

Il funerale si svolgerà domani alle 10 in forma civile nel cimitero di Porto Maurizio.