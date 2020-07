Imperia piange Brunella Ricci, storica docente e per 10 anni consigliere comunale

Imperia. La città piange la scomparsa di Brunella Ricci, storica esponente del Partito Popolare prima, della Margherita poi e, infine, del Partito democratico. Sempre eletta in Consiglio comunale dal 1999 al 2009 ha rivestito diverse cariche a livello cittadino e provinciale.

La Ricci, 76 anni, lottava da tempo con un male incurabile. Era stata docente di Matematica al Vieusseux del capoluogo. Impegnata nel campo politico e sociale aveva promosso molte iniziative di solidarietà e benefiche tra cui la donazione alla parrocchia di Caramagna del terreno sul quale è stato costruito il campo da calcio.«Riposa in Pace Brunella – è il ricordo commosso dell’amico Gian Carlo Manti – tutti gli amici e la città non dimenticheranno il tuo esempio di onestà competenza, amore per il prossimo. Una donna impegnata a scuola, in parrocchia, nella Azione Cattolica, nella Cisl, in politica. Fu primo Presidente del Consiglio Scolastico distrettuale. Una cattolica-democratica che ha dato il meglio di sé per servire la sua città. Nel Partito Popoplare prima, fu tra i primi ad aderire ai Comitati Prodi nel 1995. Poi fondatrice della Margherita e del Pd; non si tirava indietro sempre presente alle iniziative di partito, anche ai banchetti durante le tante campagne elettorali. Eletta membro della prima Assemblea Nazionale Pd nel 2007 fu anche candidata al Senato nel 2008. Faceva parte tuttora della Direttivo provinciale Pd e del Direttivo cittadino di Imperia. Nipote dell’avvocato Ricci parlamentare del Pci e poi presidente nazionale Anpi. Fu Sempre molto vicina e sostenitrice delle Suore di Cristo Re e della Caritas».

I funerali si svolgeranno domani mattina alle 10 nella Cattedrale di San Maurizio a Porto.