Imperia, open day dell’Asd Oneglia Calcio dedicato a tutti i bambini

Imperia. L’Asd Oneglia Calcio organizza cinque giorni gratuiti dedicati a tutti i bambini desiderosi di provare il bellissimo sport del calcio.

Tanti allenatori aspettano tutte le leve a partire dai più piccoli, annata 2016, ai più grandicelli, annata 2007, per effettuare qualche allenamento presso l’impianto sportivo della Parrocchia Sacra Famiglia di Imperia in via Spontone.

Il programma:

Martedì 4 agosto sarà la giornata dedicata ai più piccoli: categorie – 2013,14,15,16

Mercoledì 5 sarà per l’annata 2012

Giovedì 6 per tutti i 2011

Venerdì 7 è la volta dei 2010

Sabato 8 infine toccherà alle annate 2007, 08, 09.

Gli allenamenti si effettueranno da martedì a venerdì dalle 17 alle 18:30 mentre sabato 8 si svolgerà al mattino dalle 9:30 alle 11.

Tutti gli interessati potranno richiedere informazioni ai seguenti numeri: 334-3267553, 342-8372314.