Imperia. «Per adesso siamo tutti candidati o candidabili. Io continuo a fare campagna elettorale per me e per la Lega, poi a seconda delle scelte che il partito farà mi adeguerò». Monica Gatti capogruppo del Carroccio in consiglio comunale dopo aver passato la mattinata al banchetto per raccogliere adesioni alle proposte della Lega si gode un pomeriggio al mare ma non rinuncia a parlare di politica, in un momento “caldo” a, ormai, un mese dall’ufficializzazione della candidature.

La candidatura della Gatti è stata “lanciata” l’altra sera in consiglio comunale grazie all’assist (involontario) che le ha fatto il capogruppo di maggioranza Andrea Landolfi che le ha prospettato una promozione in Regione «grazie alle quote rosa».

Il nome della Gatti papabile candidata era uscito in una inchiesta di Riviera 24 relativa alla richiesta dei leghisti di Sanremo di poter contare su un proprio candidato. «Non metto il naso fuori dalle vicende della Lega che non riguardano Imperia», taglia corto Monica Gatti e in quanto all’uscita (in qualche modo un assist sia pure involontario) di Landolfi la liquida così: «Il consiglio comunale è il luogo in cui si dovrebbe fare la politica, quella alta».

Il vicepresidente della Regione uscente Sonia Viale, Alessandro Piana attuale presidente del consiglio regionale sono in pole position per una candidatura nel listino o nelle lista del collegio elettorale imperiese, nomi ai quali si aggiunge quello del commissario della sezione di Sanremo Marco Medlin, oltre a quello della Gatti.

«Per quanto mi riguarda – conclude la Gatti – la candidatura penso di meritarmela. Se la Lega deciderà di candidarmi non le farò fare brutta figura. In ogni caso la decisione non spetta a me e io continuerò, comunque vada a lavorare per il movimento».