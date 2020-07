Imperia. Lieto evento nel laghetto di villa Grock: sono nati, infatti, tre anatroccoli. Complice il calo del livello dell’acqua sono dovute intervenire le guardie zoofile di Accademia Kronos.

In un primo tempo l’obiettivo pare fosse la cattura per trasferirli insieme alla mamma in un corso d’acqua cittadino. Una volta intervenuti i volontari si sono accorti che il cibo non manca essendo il laghetto abitato da rane, pesci e insetti. La buona volontà di alcuni vicini fa il resto. Le guardie zoofile, però, interverranno nei prossimi giorni per costruire una sorta di “ponte”, sorta di passerella coperta da una rete per proteggerli dai predatori che dovrà essere in linea con l’architettura della vasca per permettere ai tre piccoli di germano reale di salire sopra gli scalini e uscire dall’acqua.

di 6 Galleria fotografica Laghetto di villa Grock, nati tre piccoli di germano reale









Foto 3 di 3





Il laghetto insieme ai giochi di luce dovrà essere oggetto di restauro per riportarlo all’antico splendore grazie a un finanziamento della Fondazione San Paolo.