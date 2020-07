Imperia. Alla pizzeria Antica Taverna di via Carducci a Porto Maurizio ora si può accedere anche con clic attraverso la app dedicata scaricabile sui telefonini da Google Play.

Foto 4 di 4







«Lo scopo -spiega il titolare Sergio Orlando – è quello di permettere al cliente un accesso facilitato per consultare in sicurezza i menù permettendogli di prenotare l’asporto o anche in presenza senza pericolosi scambi di menù cartaceo che comunque anche prima erano usa e getta».