Imperia, la scrittrice Sabrina Volpe presenta i libro “La mia tana”

Imperia. La scrittrice spotornese Sabrina Volpe sarà il 2 agosto, a partire dalle 18.30, presso il Bar “Breakfast” di via XX Settembre per presentare il suo romanzo “La mia tana” nell’ambito della rassegna “Festival della Cultura Mediterranea” (incontri con l’autore, caffè letterari, convegni e mostre).

Per l’autrice si tratta del frutto di un lungo percorso, intimo, personale. Anni e anni di scritti, come una sorta di diario, sono confluiti in quest’opera che trasmette al lettore, seppur in chiave romanzata, un toccante bagaglio di ricordi e di emozioni, frutto della grande capacità della scrittrice di mettere nero su bianco il proprio vissuto.

In questa estate 2020 compie un anno la splendida ed emozionante avventura per la casa editrice Bookabook che ha portato alla pubblicazione di “La mia tana”. Il 2019 è stato un anno denso di soddisfazioni per Sabrina Volpe, che ha condotto eventi di presentazione e firmacopie anche al di fuori dei confini liguri e ha potuto incontrare personalmente molti dei suoi affezionati lettori. Poi, purtroppo, nella primavera di quest’anno, il Coronavirus si è diffuso a livello mondiale, imponendo uno stop a qualsiasi evento di tipo culturale e aggregativo. Ma adesso, pur con le cautele del caso, si ricomincia a vivere e Sabrina Volpe riparte subito col piede giusto, invitata come ospite a una delle più prestigiose rassegne dell’Estremo Ponente Ligure, appunto il Festival della Cultura Mediterranea di Imperia.