Imperia, la Rari Nantes prolunga Aquacamp2020 per tutto agosto

Imperia. Insieme a tanti ragazzi e ragazze, la Rari festeggia il primo mese di Aquacamp2020. Il camp estivo organizzato dalla Rari Nantes Imperia e riconosciuto dal Coni come SmartEduCamp.

Dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 17:30, un mondo di divertimento, attività e sorrisi aspetta ragazze e ragazzi, dai 5 ai 14 anni, alla piscina Cascione di Imperia.

Per festeggiare il primo mese insieme, in questa estate un po’ diversa, la Rari ha deciso di prolungare Aquacamp2020 per tutto agosto.

«Insomma, non resta che venire in piscina e passare un altro mese di divertimento! Per info e prenotazioni, è possibile chiamare lo 0183 650353 oppure passare direttamente dalla segreteria della piscina Cascione» – fa sapere la Rari.