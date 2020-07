Imperia, in arrivo un nuovo semaforo sull’Argine sinistro all’incrocio per la stazione

Imperia. In arrivo un nuovo semaforo in coincidenza dell’incrocio dell’Argine sinistro in direzione della stazione ferroviaria.

Lo annuncia l’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano: «Nei giorni scorsi -dice Gagliano –abbiamo compiuto il sopralluogo ed entro luglio sarà posizionato il nuovo impianto semaforico che ridurrà molti problemi viabilistici, eliminando in particolare l’alta pericolosità dell’incrocio».

Da quando è stata inaugurata la nuova bretella di collegamento con la stazione che interseca l’argine sinistro del torrente Impero si sono spesso verificati incidenti stradali alcuni anche con gravi conseguenze.