Imperia. L’Associazione Culturale “Liguria Russia Sanremo Nizza Cote d’Azur” in collaborazione con il gruppo Facebook “VivImperia” il Circolo Parasio e altre associazioni organizzano “En Plein Air nella Riviera dei Fiori“, happening di giovani artisti dell’Europa dell’Est che si cimenteranno nel ritrarre gli angoli più suggestivi della Riviera.

La manifestazione farà tappa a Imperia domenica 19 luglio , mentre la giornata di chiusura è prevista per domenica 26 a Taggia.

La tappa imperiese dell’evento è possibile grazie ad una sinergia dell’associazionismo locale che ha trovato la forza di unirsi con l’obiettivo di poter pubblicizzare in Russia, Azerbaigian, Lettonia e Finlandia le peculiari bellezze naturali ed artistiche della Riviera dei Fiori e gettare le basi per ulteriori rapporti di tipo turistico.

Collaborano anche Circolo Manuel Belgrano per Costa d’Oneglia, Ignazia Allegro per Torrazza, Angela Montardi, Luigi Guasco e Gianni Vassallo per Montegrazie.

La direzione artistica dell’evento è affidata a Massimiliano Traettino, Elena Buzhurina e Fiorenzo Runco.