Imperia, donna non risponde al telefono e scattano i soccorsi, ma è al bar

Imperia. Quando si è presentato sotto casa per l’appuntamento preso in precedenza, non ha avuto risposte né al telefono né al citofono, e ha allertato i soccorsi. Ma la persona che cercava, una donna abitante in via 25 Aprile, vicino al tribunale di Imperia, era in un bar a fianco del suo condominio.

Nel frattempo sul posto erano accorsi i vigili del fuoco, pronti a raggiungere l’appartamento della signora con l’autoscala e un’ambulanza. Fortunatamente, però, la donna stava benissimo e non è stato necessario nessuno soccorso.