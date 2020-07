Imperia, Commissione Peba: 110 mila euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Imperia. Commissione Peba (Piani di eliminazione delle barriere architettoniche) al lavoro per adeguare i percorsi cittadini al passaggio delle carrozzine dei disabili e per facilitare la demabulazione degli ipovedenti.

«L’amministrazione – conferma il presidente Orlando Baldassarre – ha investito 110mila euro grazie ai quali tutto il tragitto dalla Palazzina dei due leoni alla Pensilina di Porto Maurizio è stato messo a norma. Nell’ambito dello stesso intervento verranno inseriti anche i cosiddetti Loges, le superfici dotate di rilievi in modo che possano essere essere percepiti sotto i piedi per consentire a non vedenti ed ipovedenti di orientarsi e di riconoscere eventuali fonti di pericolo. Ringrazio l’assessore ai Lavori pubblici Ester D’Agostino per la disponibilità e la sensibilità dimostrate».

«Anche tutto il centro di Oneglia verrà adeguato, dal parcheggio dell’Agnesi fino a calata Cuneo, passando per via De Sonnaz intorno alla sede della Camera di Commercio, galleria Isnardi, fino alla Spianta. Si tratta complessivamente di un investimento di 110mila euro derivanti dagli oneri di urbanizzazione», conferma Baldassarre consigliere comunale del gruppo Area Aperta.

Ma c’è di più, uno studio sugli sportelli bancomat cittadini per verificarne l’accessibilità ai disabili in carrozzina. «Abbiamo come Commissione scritto una lettera a tutte le banche – spiega Orlando Baldassarre per capire quale sia lo stato dell’arte, una volta ricevute le risposte chiederemo la disponibilità di adeguare tutti i bancomat».