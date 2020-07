Imperia, candidature Regionali 2020: possibile rientro di Luigino Dellerba in Forza Italia

Imperia. Grandi manovre nel centrodestra per le candidature alle prossime elezioni regionali. Nella lista di Forza Italia potrebbe esserci il rientro di Luigino Dellerba, sindaco di Aurigo e vicepresidente della Provincia.

In ossequio alla legge sulle cosiddette “quote rosa“, per la donna che dotrebbe correre in accoppiata con Dellerba c’è stretto riserbo, ma negli ambienti politici imperiesi i ben informati parlano di un «nome molto importante, una vera e propria sorpresa».