Imperia, Bruno Vallepiano presenta “Trappola per lupi” alla rassegna “Un libro aperto”

Imperia. Giovedì 16 luglio alle 21.15, all’interno della rassegna “Un libro aperto”, Bruno Vallepiano presenta a Imperia in via Antica dell’Ospizio “Trappola per lupi”. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Apertamente Imperia.

Bruno Vallepiano, giornalista, scrittore e sceneggiatore, dopo aver pubblicato per molti anni articoli, guide turistiche e saggi sulla Montagna, ha debuttato nel 1988 come giallista presso l’editore Frilli di Genova. Ha poi diretto per dieci anni la collana Arabagiallonera dell’editore Araba Fenice ed ha al suo attivo una decina di romanzi di genere.

Quest’anno esordisce con un nuovo giallo pubblicato da Golem di Torino dal titolo Trappola per Lupi. Nel corso dell’incontro parlerà anche della “Storia del giallo dalla Bibbia ai giorni nostri”, un excursus a volo d’uccello sulla nascita e l’evoluzione di questo genere letterario che oggi va per la maggiore. Ingresso libero.