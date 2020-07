Imperia. Un giovane è rimasto ferito in un incidente avvenuto intorno alle 21 in via Littardi a Imperia. L’uomo era in sella a uno scooter quando, secondo una prima ricostruzione, è stato travolto da una Bmw che stava uscendo da un parcheggio diretta verso l’Aurelia.

Nello scontro ad avere la peggio è stato lo scooterista, scivolato a terra. Sul posto è accorso il personale del 118 con un’ambulanza della Croce Bianca. A soccorrere il ferito anche i vigili del fuoco del comando centrale e i carabinieri, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il giovane, rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso, è stato accompagnato in ospedale per un trauma a una gamba.

