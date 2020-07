Imperia. Ha aperto a Imperia, in via XX Settembre a Porto Maurizio il nuovo “Wasabi 2.0 Asian and Word Fusion“, locale dove si può mangiare sushi e cucina cinese.

La titolare è Nicoletta Caldani che come dice lei «contro la crisi», ha allestito uno staff di 7 persone tra cucina e servizio ai tavoli.

Il locale è aperto a mezzogiorno e a cena, con possibilità di All can you eat , 11 euro a pranzo e 18 la sera.

Esegue servizio di asporto e consegne a domicilio. A dirigere la cucina c’è Lin Quei che ha gestito per anni il Cinese della marina.