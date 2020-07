Imperia, appalto rifiuti giovedì 16 luglio parte il nuovo servizio. La De Vizia: «Tutto in regola»

Imperia. A seguito delle notizie apparse oggi, la De Vizia Transfer Spa precisa: «La sentenza del Tar di Torino non è definitiva: avverso di essa la De Vizia, pertanto, proporrà appello al Consiglio di Stato e confida nel suo annullamento. Del resto già la precedente sentenza di analogo tenore emessa dal Tar Torino nello scorso anno è stata successivamente dichiarata nulla dal giudice di appello, nell’ambito di un procedimento che si protrae da diversi anni e che non troverà certamente conclusione nel breve periodo.

Non è esatto che la sentenza abbia accolto gli stessi argomenti sui quali si fonda il ricorso proposto da Docks Lanterna in relazione alla gara indetta nel 2019 dal Comune di Imperia. Le situazioni sono diverse. In nessun caso la vicenda giudiziale cui si riferisce la sentenza del Tar Torino potrebbe avere effetto sulla gara aggiudicata alla De Vizia dal Comune di Imperia: l’eventuale procedimento che l’Anac potrebbe essere chiamato ad espletare (e comunque solo a conclusione definitiva del giudizio e nell’improbabile caso di conferma della sentenza del Tar Torino) non avrebbe alcun effetto sul contratto tra l’Ati e il Comune di Imperia.

Sul punto siamo assolutamente tranquilli. Relativamente al procedimento penale ad oggetto il servizio presso il Comune di Ponza è stato regolarmente portato a conclusione e non vi è stata alcune risoluzione, e che il tribunale civile di Latina, con sentenza n. 186/2020, ha escluso gravi inadempimenti a carico della scrivente. La vicenda è quindi sotto ogni profilo (decorso del tempo, assenza di sentenze di condanna, assenza di risoluzioni, accertamenti in sede civile della insussistenza di gravi inadempimenti) irrilevante.

Alcun allarmismo, pertanto, deve essere sollevato in merito all’appalto presso il Comune di Imperia, per cui sono in fase di ultimazione tutte le attività prodromiche all’avvio del servizio da parte dell’Ati De Vizia Transfer Spa-Urbaser S.A., a far data dal prossimo 16 luglio.

Giova precisare, a tal proposito, che il relativo contratto è stato sottoscritto in data 23 giugno e in data odierna si sono incontrate le parti sociali al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero l‘assunzione di tutti i dipendenti impegnati sull’appalto. L’incontro si è svolto in un clima cordiale e costruttivo e si è concluso con un accordo positivo».