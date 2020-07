Imperia, alla clinica Sant’Anna prima celebrazione post covid: parte il reparto di riabilitazione neurologica

Imperia. La Clinica Sant’Anna celebra la prima festività dedicata alla santa di cui porta il nome in coincidenza con alcune novità

«A 60 anni dalla progettazione -dice il direttore Andrea Di Pietrantonio – festeggiamo la prima festa di Sant’ Anna post Covid -19 con la ripresa dei ricoveri di riabilitazione in particolare dedicando i nostri sforzi alla nuova sfida della riabilitazione neurologica. Auguri a tutti gli ospiti ai loro congiunti e agli operatori della casa di cura dove sono riprese per appuntamento in spazi dedicati nel rispetto delle normative di sicurezza».

Ideazione e progettazione della clinica risalgono, infatti, al 1960, l’inaugurazione avvenne nel 1966