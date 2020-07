Imperia, al via la 19esima edizione del Festival della Cultura Mediterranea

Imperia. Al via la 19° edizione del Festival della Cultura Mediterranea, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 2020 si svolgerà nel centro storico di Porto Maurizio, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Liguria, Comune di Imperia, Provincia di Imperia e Camera di Commercio delle Riviere.

Organizzata dal Comitato San Maurizio in collaborazione con Espansione Eventi di Paola Savella.

Leit Motiv della Fiera 2020 : “Un Mondo di Mare” ma non solo acqua salata.

Programma dettagliato della prima giornata:

Venerdì 31 luglio 2020

Ore 10 apertura Stands Case editrici

Isola Mediterranea Via Cascione:

Ore 16 Ugo Morelli e Leopoldo Sandonà in collegamento web

“Dialogo dunque sono” Ed. Città Nuova

Ore 16,30 Fernando Muraca “Liberamente Veronica (i miei 30 giorni senza i social)”

Ore 17 Laura Accerboni “Acqua acqua fuoco” Ed. Einaudi

Ore 17,45 Franco Borgogno “Un mare di plastica” Ed. Nutrimenti

Ore 18,30 Antonio Padellaro “Il gesto di Almirante e Berlinguer” Ed. Paper First

Ore 19,30 Lorenzo Beccati “Giallo al cabaret” Ed. Solferino

Ore 20,30 Centro Studi Bhaktivedanta: Yoga come scoperta di sé

Apericena con l’autore

(prenotazioni direttamente al locale dove si svolgono)

Caffè Pepito via Cascione

Ore 18,30 Gabriele Borgna, Fabio Barricalla, Ito Ruscigni con la Fondazione Mario Novaro presentano: “La Riviera ligure”. Storia e prospettive di una delle più importanti riviste letterarie della nostra cultura. Intervento di Laura Accerboni

Ore 19.30 Stefano Conti “Seguimi se vuoi” Ed. Affinità elettive

Ore 20,00 Graziano Consiglieri “Il paese dove non moriva nessuno” Ed. Araba Fenice

Mostre in Fiera

– Agenda fotografica: “Selezione di scatti di street ed, un omaggio al mare ”

– CEA centro di educazione ambientale del comune di Imperia “Non si scherza con l’acqua”, progetto transfrontaliero INTERREG ALCOTRA 2014-2020 RISQ’EAU che mira ad accrescere la resilienza dei territori colpiti da alluvionali anche aumentando la coscienza e la conoscenza del rischio.