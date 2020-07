Imperia. Dal 31 luglio al 2 agosto si svolgerà la XIX° Edizione del Festival Internazionale della Cultura Mediterranea nel centro storico di Porto Maurizio con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Liguria, Comune di Imperia, Provincia di Imperia e Camera di Commercio delle Riviere.

La manifestazione culturale, che si inserisce nel piano di rilancio del Centro Storico di Porto Maurizio, è alla sua diciannovesima edizione e vanta tra ospiti e sostenitori: gli scrittori Giuseppe Conte, Margherita Oggero, Sveva Casati Modignani, Lorenzo Beccati e i giornalisti Antonio Caprarica, Carlo Freccero, Michele Cucuzza, Mario Giordano.

Questa 19° edizione del Festival che tradizionalmente avrebbe dovuto svolgersi dal 29 maggio al 2 giugno, con l’emergenza covid, è stata ricalibrata, spostata nel tempo e adeguata ai protocolli vigenti rimodulata negli spazi e nei contenuti.

In questa edizione ci sarà anche il libro di Maria Cuono dal titolo Verso l’Orizzonte, la prima silloge poetica dedicata a Lorella Cuccarini, edito dalla Kimerik che accoglierà presso il suo stand gli amanti della poesia e tantissimi fan di Lorella. Verso l’Orizzonte è un omaggio a Lorella Cuccarini, ballerina, showgirl, cantante, attrice, donna di successo e benefattrice. A lei Maria Cuono dedica un’intensa silloge di poesie, scritte durante l’arco di tutta la sua vita. Fra le pagine scorrono ricordi, momenti di vita vissuta, persone importanti, episodi della fanciullezza o dell’adolescenza, riflessioni profonde sul senso della vita, sui sentimenti, su fatti d’attualità.

Fra i personaggi del mondo dello spettacolo c’è anche Luisa Corna che si complimenta per la bella iniziativa di Maria Cuono e scrive: «Devo confessarti che io sono un’amante di poesie e apprezzo molto l’animo nobile di chi sa catturare le proprie emozioni e trasmetterle agli altri attraverso l’arte della scrittura». La nota cantante, conduttrice, attrice e autrice le scrive, per il suo secondo libro “L’Arte dell’Incontro, edito a giugno da L’Argolibro, una bellissima prefazione. Ciò vuol essere un omaggio a tutti gli artisti che oggi si trovano in grandi difficoltà per i propri spettacoli. E’ una raccolta di interviste che Maria Cuono ha realizzato nel corso della sua carriera giornalistica a personaggi dello spettacolo noti al grande pubblico, dal 2007 ai giorni nostri. Fra le interviste c’è anche quella realizzata a Luisa Corna, dove la giornalista fra le domande effettuate, affronta il tema della Musica e la grande passione che Luisa riversa verso di essa. Si parla anche del libro di Luisa: “Tofu e la Magia dell’Arcorbaleno”, un racconto che spazia tra fantasia e realtà, con la prefazione di Enrico Ruggeri e una testimonianza particolare di Annalisa Minetti.

«Sono molto soddisfatta di questo grande risultato – spiega Maria Cuono – perché ho avuto la possibilità di ricordare anche la memoria di mia madre scomparsa lo scorso anno. Mi ha sempre supportata ed era anche lei amante della poesia e ammiratrice di Lorella Cuccarini. L’unico mio grande rammarico è stato quello di non aver potuto vederla gioire con i miei stessi occhi dopo l’uscita del mio secondo libro. Ma sicuramente l’avrà già fatto da lassù. Sono molto legata alla realizzazione di questi due libri».

Maria Cuono è giornalista pubblicista, conduttrice radiofonica e promotrice di eventi culturali. Ha collaborato con diverse testate cartacee e telematiche su tutto il territorio nazionale. Ha diretto i periodici mensili “Settimo Livello” e “Trasparenza & Legalità” sino a dicembre 2012, attualmente è direttore responsabile del quotidiano Newspage Allinfo. Per saperne di più visita il sito: www.mariacuonocommunication.com