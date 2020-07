Imperia, al via il ciclo di webinar su ripresa di attività produttive nel settore turismo e commercio

Imperia. Sono in programma lunedì 13 luglio, con inizio alle 15, e mercoledì 15 luglio, a partire dalla stessa ora, un ciclo di webinar incentrati, rispettivamente, sulla ripresa delle attività produttive nel settore turismo e commercio. L’iniziativa è promossa dalla sede Inail di Imperia, dall’ASL1 Imperiese e dall’Ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con il Comitato consultivo provinciale (Co.Co.Pro.) INAIL di Imperia.

Gli incontri rispondono all’esigenza manifestata da alcune tra le categorie maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria – turismo, ristorazione e commercio, – di confrontarsi sui temi di interesse relativi, in particolare, alle misure da adottare per prevenire e gestire, al meglio possibile, il rischio di entrare in contatto con il virus.

Ai due seminari in rete interverranno in qualità di relatori:

– Enrico Lanzone, direttore della Direzione territoriale INAIL di Savona e Imperia

– Marco De Andreis, presidente del Comitato consultivo provinciale INAIL di Imperia

– Marco Grandi, Ispettorato nazionale del lavoro (INL) Imperia

– Salvatore Mazzarella e Enzo Paolo, Struttura Complessa Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, Dipartimento prevenzione ASL1 Imperiese

– Carlo Zecchi, coordinatore della Con.T.A.R.P. INAIL Liguria

«Attraverso i due incontri in rete intendiamo esprimere la prossimità dell’istituto assicurativo a due categorie produttive tra le più colpite dalle conseguenze economiche della crisi sanitaria» – così dice Enrico Lanzone per l’INAIL DT di Savona e Imperia.

L’invito a partecipare a questi interventi è esteso a chiunque fosse interessato. Per informazioni e per aderire all’iniziativa è possibile fare riferimento alla segreteria organizzativa presso la sede Inail – Direzione territoriale di Imperia –ai recapiti: 0183.792272 – e.donatello@inail.it – imperia@inail.it indicando, entro e non oltre giovedì 9 luglio, l’incontro al quale si è interessati (13 luglio settore turismo- 15 luglio settore commercio).

La locandina_commercio_turismo_Imperia_new_new