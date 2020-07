Imperia, al parco urbano arrivano i supereroi amici dei carabinieri

Imperia. Sabato 25 luglio alle 17,30 presso il Parco Urbano San Leonardo di Imperia l’associazione La Giraffa a Rotelle ha organizzato un pomeriggio di festa e solidarietà. Saranno presenti i ” SUPEREROI” amici dei Carabinieri con i quali hanno già svolto altri progetti solidali come i “Supereroi in corsia”, un incontro con i bimbi ricoverati in pediatria.

L’iniziativa è condivisa con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia da sempre sensibili e disponibili verso i più deboli e proprio grazie ai militari ed in particolare al Comandante della Stazione tutto si svolgerà nella più completa sicurezza.

I Supereroi passeranno un pomeriggio con i ragazzi dell’associazione e con chiunque voglia condividere con noi sorrisi!

All’evento è invitata l’amministrazione comunale di Imperia e tutti i cittadini.