Imperia, Aido e Studio Professionale Fontana fanno donazione alla Croce d’Oro per l’acquisto di un defibrillatore portatile

Imperia. L’ A.I.D.O. (Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule) e lo Studio Professionale Fontana, hanno donato alla P.A. Croce d’Oro di Cervo sezione di Imperia, un generoso contributo per l’acquisto di un defibrillatore portatile d’ultima generazione, da collocare su una delle ambulanze in servizio a Imperia.

Alla consegna dei due separati contributi hanno partecipato il presidente della Croce d’Oro Gabriele Lalatta Costerbosa e i soccorritori volontari, Massimiliano Opinto e Paolo Damiano, per l’A.I.D.O. il presidente provinciale Bruno Battistin e il segretario Corrado Milintenda.

I defibrillatori di ultima generazione, come quello donato, sono presidi salvavita che chiunque può facilmente utilizzare in sicurezza. Croce d’Oro e Aido sono a disposizione di collettività, enti, aziende e privati per organizzare corsi di familiarizzazione a domicilio contattando il numero: 0183/408926.