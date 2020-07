Imperia. Un turista tedesco di 44 anni, di nome Marcelo, è scomparso ieri intorno alle 18 da una spiaggia a Borgo Prino dove si trovava insieme alla sua famiglia. L’uomo è un abile nuotatore ma soffre di alcuni disturbi: il fratello si era allontanato per pochi istanti per fare una doccia e al suo ritorno non lo ha più trovato.

A cercare il tedesco sono gli uomini della Guardia Costiera, che hanno compiuto diversi servizi in mare anche con la motovedetta e i carabinieri con pattuglie a terra. Non è ancora chiaro cosa possa essere successo. Al momento della scomparsa l’uomo indossava pantaloncini blu ed era scalzo e a torso nudo.

Il quarantenne parla tedesco e spagnolo. Chi lo vedesse è pregato di allertare le forze dell’ordine.